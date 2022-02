Paciente 95 concluye protocolo de ensayo de la vacuna CanSino

He concluido mi protocolo como paciente 95 del ensayo de la vacuna CanSino contra el Covid -19, que realizó el Centro de Investigación de la Clínica del Pacífico en Acapulco.

Durante un año y dos meses, forme parte del estudio clínico de la Fase III global donde me estuvieron evaluando con la aplicación de dos dosis de la vacuna CanSino contra el Covid-19.

La primera fue un doble ciego, controlado con placebo y estuvieron evaluándome para ver su eficacia e inmunogenecidad de la vacuna contra el Covid.

A mediados de Junio del 2021, me volvieron aplicar otra dosis de la vacuna CanSino, mi periodo de inmunización tiene vigencia un año, es decir, estoy protegida hasta Junio del 2022.

Hasta el momento no me he contagiado del Covid -19 y me explicaron rápidamente al darme mi comprobante de vacunación contra el virus que con esto puedo buscar mi refuerzo.

Lee también: Equipan hospitales en Guerrero en sus áreas Covid

El Centro de Investigación de la Clinica del Pacífico no nos la pondrá, porque la empresa de vacunas Chinas de CanSino no mando refuerzo así que tendré que buscar por mi cuenta.

Ante la variante de Covid -19 como Delta y Ómicron, necesitó aplicarme un refuerzo y ahora buscaré el biológico que está aplicando el gobierno federal.

Me informaron que en seis meses me llamarán para darme a conocer los resultados de mis estudios que realizaron durante las dos ocasiones que recibí el biológico de la vacuna CanSino.

Al terminar mi protocolo, me entregaron una moneda en una cajita pequeña y de color blanca trae la leyenda CanSinoBIO, también viene en letras chinas.

Mi comprobante de vacunación está avalado Poe CanSinoBIO, además del Centro de Investigación Clinica del Pacífico y el Comité de Ética de Investigación para Estudios Humanos del laboratorio MédicaSur.

La moneda, que simula material de cobre, trae la leyenda “México y el Mundo tiene una vacuna segura Gracias a Ti”. También la frase Fase III 2020-2022 que duró el proceso del protocolo.

Ahora vamos a ver, si logró que me apliquen el refuerzo de 40 a 49 años de edad, como me va, pues será un biológico contra el Covid -19 diferente.

A los maestros, que recibieron la vacuna CanSino se les aplicó Moderna, y se que les ha generado muchas secuelas, a ver si alcanzo la AstraZeneca. Solo espero no enfermarme de Covid, que hasta ahorita he sido leyenda.