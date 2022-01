Trabajadores del IMSS denuncian despidos injustificados

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Acapulco protestaron afuera de la delegación, ubicada en avenida Cuauhtémoc, por despedir de manera injustificada a más de 15 colaboradores.

Mantas con leyendas “¡Basta! Despidos injustificados delegada corrupta” fueron colocadas afuera de la entrada de la delegación del IMSS, donde se ubica la Clínica 9 y demandaron una explicación por su despido.

Olivia Salinas Sandoval, una de las afectadas denunció que la delegada Josefina Estrada Martínez sólo culpa de situaciones falsas a los trabajadores que despiden, además de aumentar los gastos de la administración del instituto.

“Demandamos que cumplan los contratos y aunque hemos metido quejas, pero simplemente no nos dan respuesta a nuestra petición. Hemos tenido comparecencias y no se presentan a atender nuestras demandas; nos han sacado hasta con vigilantes y eso no se vale, peor que a cualquier preso”, señaló.

Los trabajadores despedidos de manera injustificada denunciaron que ya interpusieron denuncia laboral y pusieron quejas ante la función pública pero les dijeron que no es de su competencia.

El grupo de trabajadores arribó y cerró la puerta principal del estacionamiento donde colocaron lonas y conminaron a la delegada a dar la cara sobre estas acusaciones.

Por último, los trabajadores anunciaron que continuarán y aumentarán sus protestas para solicitar ser reinstalados y el hostigamiento pare por parte de la delegada Josefina Estrada Martínez.