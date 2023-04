Operativos de seguridad no están funcionando

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez dijo que los operativos de seguridad de las fuerzas federales no están funcionado y constantemente se tiene decesos en la zona turística de Caleta y Caletilla y más aun en plena temporada vacacional de Semana Santa.

“Se les avisa a las autoridades militares y la Policía estatal donde está el problema pero eso de que no me ven ni me oyen y ahí estás las consecuencias”.

Recomendó al Ejército, Marina, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal que sus servicios de inteligencia le den seguimiento a los pasos que da la delincuencia no a los turistas porque los operativos no están funcionando.

Pidió encarecidamente que “ ya le paren” a la violencia y recomendó cambiar estrategias, porque la que tienen no está funcionando, “yo lo que veo es qué hay muertos y casi a diario y esto es muy lamentable para nosotros y para todo mundo porque no hay seguridad para el ciudadano y para el turista y es preocupante”.

Confió en que no se presente más problemas de violencia en la zona del Acapulco Tradicional durante estas vacaciones de Semana Santa donde la gente “ya se está acostumbrando, desgraciadamente”.

Aseguró que por los incidentes de violencia que se registró la tarde del lunes en la zona turística de Caleta, no se ha reportado cancelaciones en reservaciones de hoteles donde se tiene un 70 por ciento.

Añadió que sigue llegando los turistas a pesar de los hechos de violencia, el cuál consideró que es lamentable porque si afecta al turismo y la imagen den Acapulco.

El líder de los hoteleros y restauranteros del Acapulco Tradicional sugirió que las fuerzas federales deben de cambiar las estrategias de seguridad y hacer caso de las denuncias que hace la ciudadania y los empresarios.

“Nosotros avisamos y decimos donde está la delincuencia y se quedan con los oídos sordos y no ven, entonces que podemos hacer, hemos denunciado y todo sigue igual y a veces hasta peor”.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez aseguró que hasta el momento no habido negocios cerrados por los problemas de inseguridad que se ha presentado en la zona y confían que no pase aunque la situación está difícil.