Obras del Mercado Central bajan las ventas, se quejan comerciantes

Locatarios de las naves de carnes, pescados, mariscos y verduras del mercado central, denunciaron que sus ventas diarias han bajado hasta en un 80 por ciento a consecuencia de la lentitud que tienen los trabajos de pavimentación de las calles Diego Hurtado de Mendoza y Feliciano Radilla.

Lea también: Rechazan estacionamiento en el techo del nuevo Mercado Central

Indicaron que los trabajos de pavimentación de las dos calles, iniciaron desde hace poco más de un mes y que no se ve un avance considerable por parte de la empresa que fue contratada, por lo que temen que sus ventas, sigan cayendo de forma considerable hasta poner en riesgo sus patrimonios.

Los locatarios manifestaron que además de haber sido cerradas las dos calles por los trabajos que se están realizando de forma muy lenta, también fueron abiertas y ahora se sufre por los olores fétidos que están provocando los encharcamientos de las aguas negras que se tienen estancadas en las calles mencionadas.

Andrés Adame Camacho dirigente en la nave de pescados y mariscos en el mercado central, señaló que no hay trabajadores de la empresa contratada laborando, y que además las maquinas que llevaron para realizar las maniobras, se encuentran paradas desde hace varios días, por lo que no hay avance en las dos obras y esto está ocasionando la baja en sus ventas diarias.

Los lentos avances de las obras están ocasionando encharcamientos de aguas negras y provocando olores fétidos. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

“La constructora no trabaja, no hay ningún avance de las calles, al cerrar la Diego Hurtado de Mendoza, se está afectando en general a todos los vendedores, es una bomba las obras, se está afectando la economía, no estamos vendiendo las ventas ya bajaron en un 80 por ciento por las obras de las calles cerradas”, expresó.

Dijo que, como locatarios del mercado central, no están en contra de las obras por el beneficio que estas tendrán, pero sí de la forma muy lenta en la que están trabajando, desde hace más de un mes.

New Articles Bajan ventas de comerciantes por nuevos locales en el Zócalo

Manifestó que no hay movimiento, no dejan pasar los carros y muchos clientes llegan en sus vehículos a comprar mariscos, pescado, carnes y ahora no pueden ingresar por el cierre de las calles y los grandes encharcamientos de aguas negras que hay.

Hicieron un llamado urgente a las autoridades de gobierno, para que obliguen a los representantes de la empresa constructora que fue contratada para la pavimentación de las dos calles, a agilizar las maniobras con la finalidad de poder terminar los trabajos de manera inmediata, y así poder evitar que los locatarios pongan en riesgo sus patrimonios.