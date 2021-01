No voy a abonar al golpeteo ni desestabilidad de Morena: Adela Román

A pesar que los resultados no le favorecieron aún cuando algunas encuestas la colocaban en un empate técnico con Félix Salgado Macedonio y Luis Walton Aburto, la alcaldesa Adela Román Ocampo, afirmó que ella es una mujer de honor y palabra por lo que no le abonará al golpeteo ni a la desestabilidad política de Morena.

En un encuentro con reporteros por el Día del Periodista, la primera edil, lamentó la postura de alguno de los aspirantes que se registraron para contender por la candidatura a la gubernatura por Morena, sobre todo luego de haber firmado un pacto para respetar los resultados de las encuestas. Estado Luis Walton encabeza asamblea "la lucha sigue" y acuerdan arroparlo hasta el final

"Yo no le voy a abonar al golpeteo ni a la desestabilidad política, hoy más que nunca, Morena como partido tiene la oportunidad histórica de lograr el triunfo para la gubernatura de Guerrero, soy una mujer de honor que cumple su palabra, por lo que sigo en la misma postura de apostarle a la unidad y a la organización", expresó.

En su declaración, Adela Román Ocampo, informó que ya la busco Félix Salgado Macedonio, con el que converso de manera breve porteléfono, y adelantó que pocos días, fijará una posicionamiento oficial sobre el proceso de selección del candidato de Morena.

Recalcó que hay reglas en una contienda, y los que participamos firmamos un acuerdo que respetariamos los resultados, "Yo me asumo como feminista y claro que yo esperaba que fuera mujer para Guerrero".

Por otro lado, la alcaldesa de Acapulco, criticó que el ex fiscal de Guerrero, Xavier Oles Peláez, este interviniendo en un momento político muy importante para el estado, con declaraciones sobre un presunto proceso legal que se asegura se tiene en contra del candidato de Morena Félix Salgado Macedonio.

"Yo le contestaría a Xavier Olea, porque no hizo hacer valer la ley, porque no consigno cuando fue titular de una institución autónoma y porque no hizo lo que tenía que hacer", refirió.

Dijo también que el tema del señalamiento en contra de Félix Salgado Macedonio, no afecta a Morena como partido político, debido a que cada morenista, es responsable de sus acciones.