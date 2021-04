No habrá pacto con delincuencia, ni declinación por ningún candidato: Manuel Negrete

El candidato a la gubernatura del estado por el Partido Fuerza por México, Manuel Negrete Arias, afirmó que no habrá pacto alguno con la delincuencia, ni declinación a ningún otro aspirante a gobernar Guerrero.

En entrevista luego de haber sostenido un encuentro con integrantes de la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco (UCRA), el candidato de Fuerza por México, señaló que no van a pactar con nadie porque el compromiso es con Guerrero y los guerrerenses. Local Manuel Negrete está listo para debatir sus propuestas

"Por su puesto que no vamos a pactar, primero tenemos que saber con que se cuenta, cual es la fuerza del estado y luego saber que hay y contra quién, porque si no hay información no puedes hablar sin conocimiento", expresó.

En su declaración, Negrete Arias, dijo también que tampoco va a declinar por nadie y que llegará con Fuerza por México hasta el final al día de las elecciones.

Agregó que como candidato, no entrará a las descalificaciones en contra de ningún candidato de otro partido político o coalición, por lo que si existieran inconformidades está el tribunal para que hagan las denuncias y sea este, quien determine si hay culpables o no.

Destacó que si gana las elecciones, buscará la coordinación del gobierno federal y los ayuntamientos para sacar adelante al estado de Guerrero.

Dijo que Guerrero, no es un estado pobre, sino todo lo contrario, es una entidad muy rica, porque tiene gente trabajadora y talentosa.