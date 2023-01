Ningún apoyo oficial para estabilizar precio de la tortilla

El gremio de industriales de la masa y la tortilla en Chilpancingo, denunciaron que de manera desafortunada, ni el gobierno federal, ni el estatal, tienen contemplado implementar algún programa de apoyo para la estabilización de los precios de lo que es el principal alimento de los mexicanos.

El dirigente de la asociación de industriales de la masa y la tortilla Abel Abdón Hernández Olvera, señaló que las autoridades han dejado solo a este sector productivo y sin apoyo han tenido que enfrentar la crisis que se ha generado por el alto precio del principal insumo que es el maíz.

Expresó que lamentablemente las gestiones que la Asociación de los Industriales de la Masa y la Tortilla realizó ante el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para que les vendiera cierto tonelaje del maíz que le compra a los productores del estado no fructificó, pero además no prevé este año pueda concretarse, porque simplemente no está dentro de los proyectos que tiene esta empresa paraestatal.

Por lo anterior, adelantó que el precio del maíz este año estará de acuerdo a la oferta y la demanda en México y de la producción que haya también en el país en general y en los estados en particular.

Doble Vía Ni con el alza de precios dejan refresco, cigarro y cerveza

No obstante, algo que resaltó Hernández Olvera es que para este año ya no preocupa tanto a los industriales de la masa y la tortilla el hecho de que Segalmex busque acaparar la producción de maíz de Guerrero, porque mientras que la empresa paraestatal tiene un precio de seis mil 970 pesos la tonelada, los empresarios de este giro les está pagando un poquito más, por lo que “a los productores de maíz del estado no les es atractivo lo que les paga Segalmex”, aunque finalmente el resultado de este fenómeno se verá en aproximadamente dos meses.

Incluso mencionó que los industriales de la masa y la tortilla están adquiriendo el maíz que se produce en el estado y a manera de ejemplo citó que los de Acapulco, compran el grano a los agricultores de la zona rural de ese municipio porteño; por el lado de la Costa Chica lo adquieren en Ometepec y Cuajinicuilapa; los de la zona Centro compran a los productores de maíz de Chichihualco, Mochitlán, Quechultenango y otros municipios de la región.

Esta estrategia de compra, comentó, ha permitido a los industriales del ramo mantener el precio de la tortilla debido a que han abatido el alto costo que representa el intermediarismo y el flete o costos operativos.

Estado Fertilizante Gratuito será para todo el país

Lo que sí resaltó el dirigente empresarial es que en estos años, los empresarios de la masa y la tortilla “estamos caminando solos”, porque ni el gobierno federal ni el estatal tienen algún programa de apoyo al sector.

Y es que asentó que hasta el momento, el gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado Pineda no ha dado visos de impulsar algún programa de subsidio de apoyo a los industriales de la masa y la tortilla con el fin de estabilizar el precio del principal alimento en la dieta del mexicano.

Acerca de los precios de la tortilla, mencionó que en la zona Centro el kilogramo oscila entre los 26 y los 28 pesos; en Acapulco, Zihuatanejo, Taxco e Iguala está entre los 28 y 30; en Tierra Caliente se encuentra en los 27 pesos y la Montaña entre los 26 y los 27 pesos.

Cabe señalar que el precio de la tortilla incrementó alrededor de un 80 por ciento en el 2022 pues en el año anterior su precio oscilaba entre los 16 y 18 pesos.