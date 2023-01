Ni joyas ni celulares, electrodomésticos es lo más empeñado

Luego de dos años de pandemia del Covid-19, y ante la cuesta de enero pignorantes que buscan hacerle frente, a través de préstamos económicos en las casas de empeño, ya no llevan alhajas sino electrodomésticos y celulares.

Tras haber gastado en las compras de fin de año, receso a clases, y el enfrentarse a precios elevados por la inflación, cientos de personas recurren a empeñar, práctica común en el país.

Apenas han transcurrido 4 días de 2023, y ya se vieron concurridas los empeños por familias que tienen que sacar adelante sus gastos.

Las prendas que más empreñan son los teléfonos celulares, televisiones, consolas, licuadoras, hornos de microondas, planchas, cafeteras, entre otros electrodomésticos.

La señora Marisela Montaño quien acudió a uno de los empeños ubicado en la colonia Centro, llevó una bicicleta, comentó que la llevó a empeñar ya que no tiene con qué alimentar a su familia durante esta primer quincena de enero, además de no darle uso “que me sirva de algo”.

De igual manera Don Rubén Medina quien llevó un reloj y su cafetera a empeñar dijo que ante el regreso a clases no tiene para la gasolina para poder llevar a sus tres hijos a la secundaria y preparatoria.

El Monte de Piedad es muy visitado estas fechas. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

La Profeco brindó unas recomendaciones antes de ir a una casa de empeño que es informarse acerca de los términos y condiciones de la prestación de servicio, costo anual (CAT), comisiones, costos por almacenaje y tasa de interés anual.

Debes tener acceso al contrato de adhesión registrado ante la Profeco, así como a la constancia de inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño.

Asegurarse que el procedimiento para determinar el valor de la prenda sea visible y con básculas calibradas y que la persona que le atienda debe brindarle información clara y completa sobre el préstamo antes de la celebración del contrato.

Asimismo la Profeco detalló que en caso de ser necesario, deben respetar las condiciones establecidas para refrendar el préstamo. Así como conocer el plazo y condiciones para recuperar la prenda después de haber pagado.