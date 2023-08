Lamenta Abelina López que no fue invitada a la mañanera de AMLO

La presidenta municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez lamentó que no fue invitada a la conferencia mañanera que ofreció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones de la Décimo Segunda Región Naval Militar.

En declaraciones López Rodríguez consideró que más que una descortesía es una ofensa para Acapulco sin embargo, dijo que seguirá luchando para que este municipio se levante.

“Yo no tuve de manera formal la invitación me dijeron ya faltando 15 minutos para las seis de la mañana, las invitaciones no son así, más que ofender a Abelina ofenden a Acapulco, yo seguiré gestionando mi mayor fortaleza, seguiré luchando porque este municipio se levante y bueno lo mejor es que tengo la confianza de los acapulqueños”, refirió al ser entrevistada durante el Sorteo Predial Acapulco 2023.

La alcaldesa aprovechó a los medios de comunicación para solicitar al Presidente de la República en le marco del 115 constitucional en su personalidad y en el respeto de los ciudadanos para que la pueda recibir y explicarle “lo realmente pasa en Acapulco”.

“Yo vuelvo insistir si alguien conoce los problemas de Acapulco soy yo, nos faltan 500 millones de pesos para poder encausar las aguas negras y dejar al 100 por ciento lo que es 12 kilómetros de la Costera de Guitarrón hasta Caleta”.

En otro tema, Abelina López dijo que su gobierno no ha dado permisos para la construcción del hospital del ISSSTE en el Centro Internacional, ya que eso tiene su norma, “no hemos platicado con la empresa que va a construir”, concluyó.