Mercados de Acapulco, sin techos y con estructuras afectadas

Locatarios del mercado de la colonia Progreso de Acapulco, hicieron un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que destinen recursos y elaboren el plan de reconstrucción de este centro de abasto que quedó devastado con el paso del huracán Otis de octubre pasado.

Al igual que el mercado de la colonia Progreso, en Acapulco hay otros diez de los 59 centros de abasto popular funcionando sin sus techos de lámina, con algunos puestos que estaban construidos hasta antes del Otis con madera que fueron colapsados y con daños severos en sus estructuras.

En la Progreso, son más de 240 locatarios que están sufriendo las consecuencias que les dejó a su paso por la ciudad el huracán, ya que hasta el momento trabando sin un techo que les pueda cubrir los candentes rayos del sol, así como con una estructura que no les da ningún tipo de seguridad para dejar la mercancía en los locales.

Anastasio Líbano Huerta, uno de los locatarios en este centro de abasto popular, dijo que ya han recurrido a las autoridades de gobierno con la esperanza de poder ser escuchados y atendidos en cuanto a las necesidades que tienen en sus locales luego de las afectaciones que les dejó el huracán.

Líbano Huerta, dijo que la situación es complicada, ya que los locatarios no sólo no tienen seguridad por la destrucción en su totalidad del techo del mercado, sino también no cuentan con recursos para rehabilitar de manera individual sus locales, y la compra de mercancía para seguir trabajando.

Señaló que de los 240 locales, por lo menos unos 25 de estos, no están abiertos debido a la mala situación en la que quedaron luego del huracán, por la falta del techo del mercado.

Fachada del mercado de la colonia Progreso con daños estructurales. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

En Acapulco, hay 59 mercados funcionando, diez de estos entre los que se encuentra el mercado de la Progreso, fueron devastados por el huracán del pasado mes de octubre, a la fecha los locatarios, siguen trabajando en condiciones deplorables en algunos casos sin seguridad en los inmuebles.

Ricardo Martínez Sánchez director de mercados, informo que los centros de abasto de Acapulco que resultaron afectados por el huracán Otis, serán considerados en un programa de reconstrucción que pondrá en marcha el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Indicó que entre los mercados que están considerados en el proceso de reconstrucción, se encuentran el de la colonia Progreso, el de Hogar Moderno, además del mercado turístico de Santa Lucia, el Papagayo y la Diana, Zapata y el ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento.

Hasta el momento, no se ha cuantificado la inversión económica que se destinará a través de la Sedatu, para la reconstrucción de los mercados de Acapulco, ni la fecha en que se arrancará con los trabajos.