Medidas más duras y sanciones a quien no cumpla medidas sanitarias: PAN

Si no se acatan los protocolos sanitarios para frenar los contagios de Covid-19, las autoridades deben de analizar aplicar medidas coercitivas y sanciones a quienes siguen fomentando las aglomeraciones y el relajamiento.

Así lo expresó el presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Elías Catalán Ávila, quien consideró que estas medidas se deben aplicar a partidos políticos y sociedad en general.

Lamentó que en el caso de los aspirantes a los cargos de elección popular y los propios institutos políticos, hay simulaciones de cumplir con las medidas sanitarias, cuando son los primeros que organizan actos partidistas sin respetar la sana distancia.

El dirigente del PAN refirió que desde su particular punto de vista, no basta con el exhorto que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Guerrero a los partidos y aspirantes a los cargos de elección popular, porque no lo respetan.

Recordó que la prohibición de organizar actos con muchas personas la hizo desde que se anunció que Guerrero estaba en riesgo de volver a semáforo rojo por el aumento exponencial de contagios de Coronavirus y nadie lo tomó en serio, hay evidencias en notas periodísticas que hubo un total relajamiento.

Los actos partidistas se han realizado, no sólo en espacios cerrados, sino fomentando las aglomeraciones sin importar que exponían la salud de sus simpatizantes.

"Creo, por tanto, que se tiene que analizar aplicar medidas coercitivas y sanciones ejemplares, de otro modo podría aumentar el número de contagios en el corto plazo", aseguró el dirigente del blanquiazul.