Mauricio Legarreta se suma a Movimiento Ciudadano

El ex candidato a la presidencia municipal de Acapulco, Mauricio Legarreta Martínez, se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano con el compromiso de sumar y coadyuvar a sacar del hoyo a Guerrero y este destino de playa.

Este jueves, el ex diputado local y ex militante del partido Verde Ecologista, en su mensaje que dirigió como nuevo miembro de MC, refirió que en la actualidad estamos lastimados, por eso es necesario unirse como sociedad y salir del hoyo, no pueden estar con un gobierno que los esté dividiendo.

Resaltó que su decisión de sumarse al partido naranja es porque es realmente de oposición, que quiere el bien de Guerrero, un estado con más rezago educativo y en donde se están perdiendo los valores.

"Llegó a sumar y jamás a dividir, a dar más del cien por ciento, vamos a trabajar por un mejor acapulco y un mejor Guerrero", precisó.

Estado Unidad, responde "Alito" a quienes piden su salida del PRI

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, recordó que ya había anunciado nuevas adhesiones y aquí está uno de ellos, así como lo hizo en su momento el luchador social Genaro Vázquez Flores.

Dijo que el partido del águila es la opción y por eso están sumando más personajes, que llegan aportar al fortalecimiento del partido.

Invitó a todos los que quieran sumar y fortalecer a MC, se adhieran a nuestras filas, que hay puertas abiertas a todos los que estén dispuestos a hacer la diferencia en este estado suriano, apuntó.