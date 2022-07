PRD se enfila a una derrota en el 2024

En Acapulco no se ha hecho la tarea y proliferan los malos resultados, por eso urge que se convoque a un consejo extraordinario para que se haga la remoción del presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bulmaro Cabrera Rojas, para evitar una nueva derrota en el 2024.

El Consejero Nacional del partido del sol azteca, Jesús Silva Hernández, criticó que su dirigente esté más preocupado por organizar su corriente política, que convocar a una sesión, "lleva más de un año sin sesionar y eso es causal de destitución, pues está dedicado a hacer posicionamientos personales sin tomar en cuenta a la militancia ni a los dirigentes".

En los últimos procesos electorales el PRD ha sufrido descalabros escandalosos, porque de casi 70 mil votos que obtuvieron con Evodio Velázquez Aguirre, cayeron a 12 mil con Joaquín Badillo Escamilla, esto es debido a que no existe una ruta específica de hacia a donde van y que ofrecen al pueblo de Acapulco como partido, precisó.

En ese sentido, Silva Hernández, ratificó su postura de que es urgente la remoción del presidente municipal del PRD de Acapulco, Cabrera Rojas, pues es lamentable que no esté dando resultados, son saldos negativos lo que tiene en su quehacer como dirigente, su fórmula no funciona, ni ayer, ni hoy y no funcionará mañana, es momento de que se haga a un lado y ayude al PRD a reconstruirse desde su trinchera y que se consolide su presencia política en Acapulco, pues eso fortalecerá al partido.

Hizo la invitación al presidente del partido en Acapulco, de que si tanto ama a su instituto político, que ponga en la mesa del consejo su renuncia y darle paso a un dirigente que esté enfocado únicamente a reivindicar al partido ante el pueblo acapulqueño, a generar la unidad al interior y a construir una agenda política que nazca de la opinión de todas y todos los perredistas sin importar a qué grupo político represente.

Afirmó que su posicionamiento lo respaldan los demás dirigentes que hacen vida política al interior del partido en Acapulco, a quienes exhortó a que mantengan firmes sus posturas, ya que todos, absolutamente todos, le expresaron de viva voz que comparten la misma idea, pidió, por tanto, que sean responsables con su partido y no se vale que de último minuto se vayan a echar para atrás. "No se les olvide que se trata del futuro del PRD", apuntó.