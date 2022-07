Unidad, responde "Alito" a quienes piden su salida del PRI

Las voces que exigen la salida de Alejandro Moreno Cárdenas de la dirigencia nacional del PRI siguen en incremento, y la respuesta del político campechano mejor conocido como ALITO, es la de fortalecer la unidad al interior del partido.

El presidente del tricolor visitó Ixtapa-Zihuatanejo el fin de semana, donde arrancó las capacitaciones del ONMPRI Nacional de empoderamiento a las mujeres priistas.

Alejandro Moreno no parece estar sorprendido o preocupado por lo que declaran ex dirigentes nacionales, senadores y demás figuras políticas del instituto que aún representa, pues sostuvo que el PRI no es un partido de mudos.

“Al contrario, es un partido abierto, dinámico, vibrante donde se escucha a todos, hasta quienes piensan de manera distinta, pero lo importante de un buen priista es construir y fortalecer el partido”.

Mencionó que lo que quiere el gobierno federal es que el PRI se debilite y llamó a estar juntos para resolver los temas del país, acusó que “es un gobierno autoritario que no cree en la democracia”.

Con respecto a la coalición “Va Por México”, dijo que están unidos, echados para adelante y no se va dividir, remató que el gobierno de Morena está desesperado y que hagan lo que hagan van a estar juntos para ganar Coahuila y Estado de México en el 2023.

Alito en las últimas semanas ha estado envuelto en constantes polémicas, debido a los audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en los que supuestamente está involucrado en actos de corrupción, desvío de recursos y ataques a la prensa, al sostener que a los periodistas se les debe matar de hambre.