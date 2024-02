Más de 500 negocios en Acapulco “estancados” por falta de apoyo

A tres meses del impacto del huracán Otis en Acapulco, al menos 525 empresas de diferentes giros comerciales, adheridos a la Canaco Acapulco están “estancados” y no han podido reactivarse e incluso han caído en problemas legales con los trabajadores, debido a que no han recibido ningún tipo de apoyo de ninguna institución bancaria ni de programas sociales.

El presidente de la Canaco en Acapulco, Alejandro Martínez Sídney, dijo que la falta de recursos para la reconstrucción de algunos negocios ha orillado al empresario a migrar de este puerto o ha caído en la informalidad o ha regresado de empleado.

Mencionó en entrevista, que el 65 por ciento de los negocios en Acapulco, afiliados a la CANACO, que equivale a 3 mil 800 están operando al 100%, y esa cifra se tiene que ir adecuando ya que día con día se va avanzando en la reconstrucción de sus negocios de acuerdo a sus posibilidades.

La falta de apoyos para la reconstrucción mantiene a muchos negocios todavía con las afectaciones causadas por el huracán Otis. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Sin embargo, un 35 por ciento de establecimientos, que corresponde a 525, de diferentes giros comerciales entre restaurantes, ferreterías papelerías, tlapalerías y bares que también fueron saqueados y se robaron sus equipos de audio, refrigeración, computadoras; esas empresas al día de hoy siguen sin operar y están “estancadas”.

Dijo que estas 525 empresas que están afiliadas a Canaco, no han podido acceder a ningún programa de apoyo para la actividad empresarial, pues no fueron censados y no se han reactivado económicamente e incluso algunos tienen problemas legales.

“No tienen recursos revolventes porque sus inventarios fueron saqueados la gran mayoría y eso ha orillado que una parte de ellos se integren al comercio informal y otros cambiaron de residencia o se fueron de Acapulco o definitivamente regresaron a trabajar de empleados en empresas”

En algunas partes de la zona turística y colonias, muchas cortinas están cerradas, los negocios están destruidos y no tienen dinero para volver abrir.

“No es una situación fácil porque sufrieron daños estructurales y la rapiña fue la que destruyó las aspiraciones de reinversión de cualquier negocio porque les cortaron el patrimonio y son empresas locales”.

Las pérdidas aumentaron en los negocios que fueron saqueados tras el paso del huracán Otis. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Lamentó que a tres meses del huracán Otis, no ha aterrizado ningún préstamo Nacional Financiera ni de otra institución bancaria.

Dijo que solo se ha entregado apoyos de 100 a 300 mil pesos a través de la Financiera del Bienestar, pero para muchos es insuficiente para levantar un negocio que quedó destruido.