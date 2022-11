Más de 3 mil 700 comercios participarán en el Buen Fin en Guerrero

Más de 3 mil 700 comercios en Guerrero, adheridos a la Cámara Nacional de Comercio- Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), están listos para ofrecer una variedad de productos con descuentos durante el programa del Buen Fin que oficialmente inicia este 18 al 21 de Noviembre.

El Presidente de la Canaco, Enrique Vázquez recordó que el año pasado la derrama económica que dejó el Buen Fin a nivel nacional fue de 195 mil millones a nivel nacional y éste año se pronostica alcanzar los 200 mil millones de pesos y en Guerrero se esperan ventas de 7 mil millones de pesos.

Lamentó que el comercio informal o “golondrina” se va a ver beneficiado con este programa del Buen Fin en las ventas.

Aunque no puedan registrarse porque no tienen toda su estructura, si aprovechan para hacer sus ofertas afuera de los centros comerciales, plaza y calle, “una gran venta lo come el comercio informal”.

El programa de descuento de El Buen Fin arranca el 18 de noviembre oficialmente en León, Guanajuato y en Acapulco se estima que sea un estacionamiento de Coppel.

Se espera que el 80% de las ventas sea en línea y el 20% de manera presencial. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

El presidente de la Canaco en Acapulco, Enrique Vázquez dijo que se esperan que el 80% de las ventas sea en línea y el 20% de manera presencial.

Habrá descuento desde el 20 hasta el 70% en algunos establecimientos y los artículos que más se espera vender son televisión, aparatos electrodomésticos, colchones, tecnología, calzado, y ropa.

“ El panorama es muy alentador para el buen fin y como todos los años una gran cantidad de Comercio se están sumando al proyecto del Buen Fin y después de haber pasado dos años de pandemia y meses complicados, el panorama pinta bastante bien”, precisó.