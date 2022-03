Maestros y alumnos de la EFEF protestan por imposición de maestro

Maestros y alumnos de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) tomaron algunos salones de clases para protestar por la imposición de un maestro de Inglés y exigen el corrimiento de 31 docentes.

Este lunes a las 7:00 de la mañana, los docentes pertenecientes a la sección 47 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) se declararon en sesión permanente y tomaron la dirección de la escuela.

Lee también: Asume Evelyn Salgado compromiso de atender infraestructura escolar

El dirigente sindical, Alejandro Reyes Ziga, denunció que su inconformidad se debe a que sin previo aviso la directora de la ESEF, Ignacia Cruz Narciso, presentó a un maestro de Inglés con plaza de tiempo ilimitado, es decir, de base.

Por lo que todo el personal docente protestó y exigen que se cumpla con el compromiso de que a los 31 académicos se les recorra un escalafón y se autoricen 7 plazas titulares clase "C", que se hizo hace dos años.

El líder sindical, Reyes Ziga, anunció que una comisión se iba a trasladar a Chilpancingo y pedir que se cumpla con el pliego petitorio que se firmó hace dos años.

Advirtió que, si no se atiende sus demandas entonces se irán al paro general y no aceptarán al maestro de Inglés, mientras que no se haga el corrimiento de 31 docentes y se les otorgue las 7 plazas que se les prometió.