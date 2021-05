Maestros están listos para regresar a clases presenciales: SUSPEG

Los maestros están listos para regresar a clases presenciales, sostuvo el secretario general de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Publicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Juan Alberto Rodríguez Rendón, pero exigió que también debe de haber condiciones y espacios óptimos para que no se expongan a contagios del Covid-19.

En entrevista en la reunión de trabajo que tuvo este martes por la mañana con docentes de su sección, dijo que los aproximadamente 2 mil maestros del estado de la región Acapulco, cumplieron con la aplicación de la vacuna anticovid. Local Aún no hay fecha para el regreso a clases presenciales en Guerrero: CETEG

Por lo que, en su caso, están listos para regresar a los salones de clases, obviamente, siempre y cuando las escuelas hayan sido sanitizadas y rehabilitadas, que permita recibir a sus alumnos en espacios adecuados y poder darles clases presenciales.

El dirigente magisterial, Rodríguez Rendón, precisó que, mientras esto no ocurra, no van a regresar a sus planteles escolares, porque la vacuna no evitará que vuelvan de nuevo a contagiarse del patógeno, por tanto serán prudentes y esperarán que la Secretaría de Educación Guerrero haga la parte que le corresponde.

Por lo que van a reorganizarse y pr eso convocó a una reunión a sus compañeros, para no perder de vista continuar con la exigencia que se les cubra las demandas que todavía no les da solución el gobierno del estado.

Pero mientras esto ocurre, seguirán cumpliendo con el calendario escolar y dando clases virtuales, apoyados pr los contenidos pedagógicos que se imparten en la barra programática que se ofrece a través de la televisión y las plataformas digitales.