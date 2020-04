Llegaron los cubrebocas piratas

La escasez de cubrebocas desechables en farmacias y ferreterías del puerto de Acapulco, así como sus altos costos, dio la oportunidad para qué comerciantes informales y establecidos en mercados, ofrezcan este tipo de artículos fabricados de manera artesanal con distintos tipos de tela.

Durante un recorrido por el mercado central y calles aledañas, se logró observar vendedores ambulantes que ofrecen los protectores para boca y nariz con distintas figuras grabadas, fabricados en tela que no retiene los fluidos, por lo que posiblemente no sean buenos filtradores de virus; así también hay locales comerciales en mercados que ofrecen gran variedad de ellos.

Los precios son variables, van desde 25 hasta los 40 pesos por pieza, dependiendo del material con que éste haya sido fabricado y, de acuerdo a los comerciantes, están siendo bien vendidos debido a que mucha gente prefiere comprar este producto reutilizable que es los cubrebocas desechables de pellón quirúrgico.

De acuerdo a las autoridades sanitarias en Guerrero, la utilización de estos productos para la protección es de suma importancia, por lo que autoridades estatales han determinado imponer su uso obligatorio para todas aquellas personas que tengan que salir de sus casas para realizar actividades esenciales como la compra de alimentos o para laborar.

Algunos supermercados en la entidad, ya han restringido el acceso a sus instalaciones para personas que no utilicen la medida de protección con la finalidad de evitar una mayor propagación del Covid-19 cuando los ciudadanos salen a realizar sus compras.