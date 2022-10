Limitan a alcaldesa de Acapulco a hablar de tema de violencia

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, reconoció estar rebasada en materia de seguridad pública ante la ocurrencia de hechos delictivos en forma recurrente e indicó que la Mesa regional para la Construcción de la Paz, la limitó para opinar de temas de violencia.

Entrevistada luego de haber encabezado la entrega de material material de construcción en la unidad deportiva Jorge Campos en Ciudad Renacimiento, la primera edil dijo que pese a todo lo que se ha registrado, es prioridad del gobierno del estado, de la federación y del municipio, garantizar la seguridad para todos en la ciudad.

"Son temas que finalmente, tienen que se investigados por la Fiscalía del Estado, a mi me rebasa hay temas que no puedo decir, en la mesa de coordinación por la paz la indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar, la regla es usted no hable de más", precisó.

López Rodríguez, dijo entender que se le pida no hablar de más, porque puede perjudicar con decir o dar datos, que después no cuadre en alguna investigación.

Este fin de semana, en Acapulco, se registraron un total de siete homicidios tres de estos en la zona del kilómetro 30 y los cuatro restantes en distintos puntos de la zona centro de Acapulco.

La alcaldesa, informó también que el municipio, realizará en la ciudad actividades por el Día de Muertos, pero dentro de las actividades no contempla el desfile Acatrina Fest, debido a que el uso de recursos para esta festividad que años anteriores se hizo no son justificables.

"Yo no entiendo como lo hicieron el año pasado, porque para considerar un evento, primero se debe de presentar un proyecto y el año pasado no lo presentaron en el tema de la Acatrina", expresó.

Señaló que debido a las irregularidades con las que se hacían eventos en años pasados, está obligada a evitar que las cosas, se sigan haciendo de la misma manera en Acapulco.