Da la alcaldesa ultimátum a Vía Pública para retirar estructuras metálicas de las calles

La presidenta municipal Abelina López Rodríguez advirtió al director de Vía Pública que si no actúa para retirar las estructurales metálicas irregulares "con toda la pena se tendrá que ir".

En entrevista al término de clausurar el taller "Lenguas de Señas Mexicanas", que tuvo lugar en la explanada del antiguo Ayuntamiento, a pregunta de qué va a pasar con las estructuras metálicas que se están poniendo en áreas que ya se habían recuperado, dijo que se tienen que quitar.

Indicó que ya no se puede tolerar tanto ambulantaje, se ha dialogado con ellos y nos tienen que ayudar...

-Pero nada hace el director de Vía Pública.

El tiene que quitarlos. Si no, se va a tener que ir, con toda y la pena, porque yo no vine hacer negocio con nadie. Si mis funcionarios fallan se tendrán que ir. No me fallan a mí, yo no pago, paga la sociedad, dijo.

La primera edil, López Rodríguez, admitió que los ambulantes son los que no quieren retirarse, más si hay alguien atrás de ellos, pero se tienen que retirar "ya no es posible voltear a cualquier lado y lo primero que ves es una estructura metálica".

En lo que respecta a los bares que todavía se resisten a respetar los horarios, aseguró que se está dialogando con ellos y que son unos cuantos, "le voy a pedir a la directora de Reglamentos y Espectáculos, Rosa María Gómez Martínez, que revise estos establecimientos".

Antes daban el moche al gobierno y se permitió que Acapulco tomará la ruta de la anarquía, pero en mi caso estoy trabajando con mucha honestidad, pero se requiere de todos.

-¿Cuándo se va a sustituir al director de Saneamiento Básico?

Se está revisando y haciendo un diagnóstico de su trabajo y, en función de esto.