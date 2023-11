Libera Fiscalía a policía vial tras 48 horas detenido

La Fiscal General del Estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón informó que el motivo de la detención del policía vial Samuel Ojendiz Castro fue por abuso de poder, destacando que no se le debe faltar el respeto a la autoridad.

La funcionaria estatal justificó que ellos no han cometido ningún acto de abuso de autoridad, y que el elemento municipal se encuentra bien y que después de la protesta realizada en las inmediaciones de la Fiscalía Regional en Acapulco, sostuvo una conversación con la señora Patricia Hernández Pineda esposa del detenido, la cual dijo durante la protesta que a su esposo no le permitían que nadie lo viera, y comiera.

“Este no es un delito grave que amerite prisión preventiva oficiosa, el delito fue abuso de autoridad, resistencia de particulares, ya le explicamos a ella y a su hija, lo que creo que no deben faltarle el respeto a la autoridad porque ustedes pueden ejercer su derecho de petición, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica y respetuosa, y no afecten derechos a terceros y no le falten el respeto a la autoridad, su libertad de transito, su derecho a ser expresados, pero si ustedes le gritan a la autoridad y la ofenden entonces menoscaban”, enfatizó la Fiscal.

Manifestantes denunciaron intimidaciones por parte de militares y policías ministeriales. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Cabe mencionar que Samuel Ojendiz quien portaba su uniforme fue liberado minutos antes de las 5 de la tarde de este día tras cumplir un término legal de 48 horas. Este era esperado por familiares y compañeros en la entrada principal de la Fiscalía Regional, quienes estos últimos señalaron que interpondrán una denuncia por abuso de autoridad.

Sandra Luz negó haber cometido algún acto de prepotencia e intimidación en contra de los policías municipales, señalando que tales acusaciones a su persona es debido a que en Guerrero es muy común utilizar la libertad de expresión difamando a la autoridad.

“Lo único que le pedí a la Vial fue que movieran dos patrullas que estorbaban para poder poner unos troncos porque estábamos separando láminas, troncos, con toda mi policía, fue lo único a lo que fui ni siquiera a pedir ayuda para que limpiaran, nada”, concluyó.