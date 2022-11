Las flores de Nochebuena llegan a Acapulco y anuncian un mes de alegría

Las flores de noche buena, que anuncia un mes de alegría, paz y fiestas en familia, han llegado Acapulco y han invadido los viveros así como puntos de venta en mercados y algunas calles del puerto.

Camiones con miles de flores de Nochebuena de color rojo y algunas blancas y rosa, provenientes de invernaderos de Cuernavaca y Cuautla, Morelos y Estado de México llegaron a los Viveros y a los tradicionales puntos de venta.

En el vivero Omar, ubicado en la colonia de Llano Largo, la señora Stefanía Marquina Benítez dijo que desde las 08:00 de la mañana del martes llegó el primer camión con más de 150 macetas de flores de Cuetlaxóchilt.

Los precios de sus flores de Nochebuena las ofrece en maceta de 6 pulgadas con un costo de 80 pesos y 100 pesos de 7 pulgadas, pero también tiene macetas grande con un costo de mil pesos.

Lee también: Acusaciones de fraude y mala organización en certamen Flor de NocheBuena

Dice que ella ofrece en su vivero flores de calidad y muy bonitas y desde las 8:00 hasta las 10:00 de la noche tiene la venta en su vivero.

Mientras que en el vivero de don Senovio, ubicado en la colonia La Charrita, ubicado en la zona Diamante de Acapulco, dice que él empezó a vender desde el 15 de Noviembre, pero la comercialización ha sido lenta.

Mercados también la tienen. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

En el primer envió le llegaron 50 macetas de flores de Nochebuena y tienen un costo que va desde 30 pesos hasta 500 pesos.

“Esperemos que salga la venta, porque está tranquilo como la flor de cempasúchil, se vendió poco la primer semana traje 50 y vendí 40 y la última semana también llegaron 50 y vendí 40 y no he traído muchas porque no se están vendiendo”.

Señaló qué hay una incertidumbre de si se venderá o no, “ no se han vendido mucho porque empece a vender desde el 15 de noviembre y hay poca venta”.

Pero don Senovio, explicó que la flor de noche buena que es para clima frío y llega a lugares cálidos como Acapulco se le cae rápido la hoja.

“La nochebuena que es de clima frío hay que llevarla donde hace frío y la que es de clima cálido hay que llevarla donde hace calor”.

Dijo que la flor de Nochebuena que cultivan en Cuautla, Morelos la llevan toda al sureste.