Lamenta presidente de AHETA retroceso de Guerrero a color Naranja de semáforo epidemiológico

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez, lamentó que el estado de Guerrero retroceda a semáforo naranja y con ello se vuelvan a cerrar algunos negocios no esenciales, pero atribuyó este resultado a la irresponsabilidad de turistas y algunos dueños de bares y discotecas que no aplicaron las medidas de prevención como el uso de cubre bocas y la sana distancia.

Entrevistado vía telefónica, el también gerente de un hotel de la zona Dorada de Acapulco, propuso que entre las nuevas medidas que tomará el gobierno estatal para controlar los contagios, se apliquen multas a vacacionistas o ciudadanos que se nieguen a portar el cubre bocas en la zona turística y otras calles, así como a los empresarios que no respeten los acuerdos. Local A partir del lunes, Guerrero regresa a semáforo naranja

“Era un tiro cantado, yo se los avisé hace dos semanas hacían reuniones presenciales, y vamos para rojo y otra vez se cierra la economía, no hay responsabilidad ni respeto, nadie hace caso, este fin de semana habrá gente armando su desmanes y le echan la culpa al gobierno, todos muy machos, que les puedo decir da pena”, expresó.

Smithers Jiménez, señaló que, la entidad fue el primer destino de playa que recibió el semáforo amarillo, y ahora también el número uno al que se le retira esta avance dentro de la emergencia sanitaria por Covid-19, y reiteró que, los hoteleros han cumplido con todas las medidas sanitarias en sus instalaciones.

“Que levanten multas si no usan cubre bocas, de quienes sean los negocios del más rico empresario de Diamante, en la escénica pasas no hay lugar para estacionarse en los restaurantes no hay vigilancia, no hay nada, hoy en los centros comerciales ya nadie toma temperatura y mañana nos vamos a ir a rojo, el gobernador se la está rifando pero cada quien que haga lo que toca”, insistió.

El representante de los hoteleros y restauranteros en Acapulco, señaló que, los hoteles ya tienen reservaciones para los próximos fines de semana que los mantendrá a un 60 por ciento de ocupación, por lo que llamó a toda la población a cumplir con las medidas preventivas para frenar los contagios y la hospitalización por coronavirus.