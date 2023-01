Laguna de Pie de la Cuesta pierde atractivo turístico

Situada en los límites de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, la Laguna de Píe de la Cuesta con una extensión de 10 kilómetros, y que fue un referente turístico para la zona en los años 70 y 80, se encuentra olvidada y sumergida en la contaminación por descargas de aguas negras que bajan de unas 50 colonias de la parte alta de la zona.

La Laguna de Pie de la Cuesta, hoy en día sufre el peor momento de toda su historia, la contaminación por descargas de aguas negras que bajan desde la parte alta de la zona poniente donde se ubican más de 50 colonias populares que no tienen un servicio de drenaje sanitario, la falta de un saneamiento integral, además de una nula promoción turística por parte de las autoridades, la mantienen este lugar natural en un olvido total.

En los últimos años, la situación se ha complicado más para este manto acuífero que representa el sustento para más de tres mil familias, se han perdido especies marinas como el pescado, flora y fauna, además de atractivos turísticos como los deportes acuáticos que hace unos diez años aún se practicaban con mucha frecuencia como el Sky Acuático, los viajes recreativos en lanchas particulares y en embarcaciones que hoy en día se mantienen fondeadas en ocasiones toda una semana por la falta de visitantes.

La laguna de Pie de la Cuesta, tiene unos 10 kilómetros de longitud, debido a que este espejo de agua, llega hasta el municipio de Coyuca de Benítez, donde también es explotado como un atractivo turístico debido a que cuenta con seis islas llamadas como Isla Grande, la Isla Filipinas, la Isla de Los Pájaros, la Isla Montosa, la Isla La Pelona y la Isla Los Caballos, que también representan para los prestadores de servicios de Pie de la Cuesta un recorrido para quienes llegan a visitar este lugar.

“La Laguna de Pie de la Cuesta, está en un total abandono, no hay apoyo para impulsar su imagen en el mercado turístico nacional e internacional, es un espacio libre y muy atractivo que si se le dieran la importancia que tiene, otra cosa sería para quienes nos dedicamos a los servicios turísticos, en esta zona poniente de Acapulco, no hay interés por rescatar lo que en años pasados fue una importante fuente de ingresos para los habitantes de Pie de la Cuesta, hoy las lanchas están atracadas, no hay ingresos y las familia se mueren de hambre”, dijo Artemio Estrada.

Artemio Estrada, dijo tener más de 40 años de trabajar los recorridos en lancha en la laguna de Pie de la Cuesta, así como los deportes acuáticos, pero ahora la situación no es la misma, hoy se carece de turismo el cuál no llega al lugar ubicado a menos de 9 kilómetros de la zona turística de Acapulco, aseguró que ya no hay deportes acuáticos por el estado en el que se encuentra la laguna, con las descargas de aguas negras y la falta de una limpieza total.

El turismo de esta temporada vacacional no llegó a Pie de la Cuesta. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Son más de 20 las embarcaciones que se encuentran fondeadas a la orilla de la laguna, otras están atadas a los viejos tubos de metal que detienen la madera y los flotadores de plástico que forman el viejo puente que sirve para trasladarse de las embarcaciones a el área de concreto donde se encuentran unos escasos tres o cuatro negocios que también funcionan por las tardes y noches, pero no con el turismo sino con las personas locales que llegan a consumir alguna bebida.

Por su parte la señora Patricia Pérez Calixto, comerciante de la zona de la laguna de Pie de la Cuesta, manifestó que la falta de una detonación turística ha ocasionado también que muchos de los propietarios de las embarcaciones dejen este oficio para buscar otros trabajos, para poder tener ingresos para cubrir parte de las necesidades que tienen sus familias.

“A pesar que la laguna es un atractivo turístico, no hay ingresos se ha perdido el interés de visitar este lugar, no hay promoción y no se tiene una buena imagen del lugar donde se ubica la laguna, se ha perdido todo lo que este lugar dio a muchas familias de Pie de la Cuesta por muchos años cuando aún llegaban turistas extranjeros que pagaban los servicios hasta con dólares, hoy no llegan ni los que tienen dinero mexicano, el pesos mexicano pues, hoy estamos abandonados”, expresó la comerciante.

La laguna de Pie de la Cuesta, es parte fundamental de la económica de la zona poniente de Acapulco, por lo que prestadores de servicios turísticos, piden un impulso para detonar nuevamente este atractivo turístico de este destino de playa.