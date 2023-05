Joyeros de Acapulco se quedaron esperando buenas ventas

Mientras que para el comercio de restaurantes y flores las ventas en este día de las madres resultaron buenas, para empresarios del metal dorado (oro), el diez de mayo, fue un fracaso debido a que sus ingresos no llegaron ni al 15 por ciento de lo que vendían en años anteriores.

Arturo Flores Mercado, presidente de la Asociación de Joyeros y Plateros de Acapulco, dijo que este sector se encuentra golpeado por la falta de ventas y la delincuencia que es otro de los factores que los ha llevado al cierre de un gran número de establecimientos en los últimos años.

“Este Día de las Madres, mantuvimos los puestos abiertos desde días antes al diez de mayo, pero no fue suficiente para tener buenas ventas, no se vende ni el 15 por ciento de lo que tenía hace algunos años, hoy no fueron la opción la compra de cadenas, aretes, pulseras y anillos para los regalos de las mamas en su día”, aseguró el empresario.

Recordó que hace años las ventas por piezas de oro en el tradicional día de las madres, eran entre los 50 a 150 mil pesos, pero ahora no se llega ni al 15 por ciento de los que ingresaba, esto es lamentable porque se está acabando con un sector empresarial en Acapulco.

El dirigente de los joyeros, lamentó que hoy en día, los familiares decidan por llevar a las madres a festejar con una comida a los restaurantes, y se olviden de comprar artículos de oro como se hacía antes cuando se vendían arracadas, cadenas, los anillos y las pulseras sin importar los precios que estos tenían.

Agregó que los puestos de venta de oro, permanecieron abiertos desde días antes al diez de mayo, con la esperanza de poder lograr buenas ventas, sin embargo, esto no resulto positivo porque los ingresos no son pocos prácticamente son nada lo que se tiene.