Jóvenes Construyendo el Futuro vuelven a bloquear la Costera

Jóvenes Construyendo el Futuro realizaron un bloqueo de forma intermitente sobre la costera Miguel Alemán a la altura de la base naval, para exigir el pago de tres meses de salario que les adeuda la Secretaría del Bienestar del gobierno federal debido al trabajo que realizaron para retirar basura de las colonias de Acapulco.

Con pancartas en mano, los jóvenes con gritos exigían el pago que les adeudan durante estos tres meses y que les adeudan más de 18 mil pesos.

Jóvenes construyendo el futuro del área de Cayaco, manifestaron que han solicitado información de su pago pero no les dan respuesta, mientras tanto ellos siguen trabajando en limpiar las calles donde los envían.

“A nosotros no nos han dado ninguna solución. Les hemos preguntado de la mejor manera y no nos dan ninguna respuesta los de la Secretaría del Bienestar”, dijeron los inconformes.

Los jóvenes construyendo el futuro señalaron que a ellos les toca recoger ramas, árboles, basura, barrer y todo lo que dejó el huracán Otis .

Dijeron que estuvieron limpiando el área de la Sabana , Cayaco y colonias de las partes del área sub urbana de Acapulco.

Más de 50 jóvenes construyeron el futuro son los afectado pero “no todos tiene el valor de venir a protestar porque toman represalias”, señalaron.

“Seguimos trabajando y gastando un dinero que no tenemos porque no nos han pagado, seguimos limpiando por el amor Acapulco, pero también no es justo que nos tengan trabajando varias horas en el rayo del Sol, sin pagarnos “, dijo Esteban joven afectado.