Bloquean padres de familia de la prepa Americana la Costera

Padres de familia de la preparatoria de la Americana de Acapulco bloquean la avenida Costera Miguel Alemán, frente a la universidad en demanda de certidumbre escolar, clases presenciales y el cobro del 50 % de las colegiaturas.

Con lonas y vehículos se colocaron en la zona turística alrededor de las 9:20 de la mañana de este martes, para impedir el paso a los automovilistas y demandar una mesa de diálogo que garantice a los 400 estudiantes de nivel medio superior la permanencia en la institución educativa.

La representante de la coalición de padres de familia Wendy Nogueda mencionó “no es viable la forma de cómo toman las clases, son tres grupos, no les toman participación, las autoridades educativas de la Americana no nos están atendiendo, no nos están dando la constancia de calificaciones, si nos exigen las colegiaturas normales cuando no se nos da el servicio”.

Señaló que han buscado otras alternativas para continuar sus estudios, sin embargo, no les dan la documentación que detalle su constancia en la preparatoria.

La madre de familia quien tiene a dos de sus hijos estudiando ahí, detalló que paga alrededor de 4 mil 700 pesos mensual por casa uno, sin recibir la educación con “excelencias académica”.

Finalmente pidió que también les presenten el dictamen oficial de Protección Civil donde señala que los edificios no están en condiciones de ser habitables.