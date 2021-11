Joven estudiante es becado en Ingeniería en Bioquímica

En ocasiones la suerte cambia el destino de las personas y eso fue lo que ocurrió con el joven Alfredo Santana Pastor, quien a punto estuvo de abandonar sus estudios por no tener dinero, cuando recibió la noticia que se ganó una beca.

Forjado en la cultura del esfuerzo, bajo el amparo de su madre y el apoyo de sus maestros, este estudiante de 20 años de edad, relató la forma en cómo la vida le dio la oportunidad de seguir con su meta de titularse en la carrera de ingeniería en bioquímica.

Originario del puerto de Acapulco, recuerda que tuvo que trabajar desde niño en diferentes oficios y apoyar en la economía a su progenitora, quien es madre soltera, por eso fue también la figura paternal.

Visiblemente emocionado, expresó que admira la tenacidad de su madre, quien por sí sola lo sacó adelante ya su hermano, después que su padre falleció de cáncer, pero por la falta de oportunidades tuvo que emplearse de intendente en una escuela de Educación Especial.

"Gracias al esfuerzo de mi mamá pude terminar la primaria, la secundaria y con gran esfuerzo ingresé al Instituto Tecnológico Nacional campus Acapulco, en donde tuve el apoyo del director Salvador Herrera Soriano", indicó.

Santana Pastor refirió que en un principio todo iba bien, con la ayuda de su madre y con lo que ganaba como ayudante de peluquero, la iban pasando y en la escuela de Educación Especial se convirtió en su hogar, pues no les alcanzaba para pagar la renta de un cuarto.

La pandemia del Covid-19, fue la loza que le cayó en la espalda, pues debido a que se tuvo que guardar cuarentena, la peluquería cerró y se quedó sin el ingreso que tenía, pero encontró trabajo en la cocina comunitaria que se abrió para dar de comer a la gente durante la emergencia sanitaria.

La vida le dio la oportunidad de seguir con su meta de titularse. / Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

No obstante, su situación se complicó y llegó el momento en que le informó a su mamá que iba abandonar sus estudios, porque ya no le era posible cubrir los gastos, decisión que le notificó a la maestra Carmela Ramírez Franco, coordinadora institucional de Tutorías.

La noticia le llegó también al director Herrera Soriano, mismo que inició el acercamiento con el ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, quien al conocer su situación le dio una beca y gracias a este apoyo podrá concluir sus estudios, "ahorita curso el quinto semestre, pero estoy poniendo todo mi esfuerzo para terminar mi carrera y después apoyar a mi madre y a mi familia", señaló entusiasmado.

Expresó su profundo agradecimiento a la maestra Carmelita , como él le dice y al director Salvador Herrera Soriano, por creer en sus capacidades "yo sé que no soy el mejor, pero si sé que Dios me está dando la oportunidad de ser alguien, de alcanzar mi meta y voy a ocupar todo mi tiempo en esto, no voy a dar ni un paso atrás ni para tomar impulso ".