Jardín del Puerto se recuperará de manera formal y legal: Adela Román

La alcaldesa de la ciudad, Adela Román Ocampo, afirmó que la recuperación del jardín del puerto, debe de ser de manera legal y formal y no con protagonismo político.

En entrevista luego de haber asistido al acto de inauguración del centro comunitario de la Cruz Roja en la colonia Zapata, la presidenta, manifestó que siempre ha estado de acuerdo en que el área sea abierta a los ciudadanos, pero dentro de los procedimientos legales. Local Coloca Marina manta y prohíbe acceso al área del Jardín del Puerto

"Tenemos que hacer las cosas bien, yo no voy a arriesgar a la sociedad en un acto de protagonismo por quedar bien, a mi no me costaría nada, ir a tomarme la foto corriendo en el lugar", expresó la edil.

Expresó, que como alcaldesa de Acapulco, se sentará con el almirante "Mesina", para después pedir al secretario de Marina que el espacio se abra de manera correcta para que la gente pueda disfrutar el área que se mantuvo concesionada por muchos años.

La primera edil, dijo que las instalaciones la Administración Portuaria Integral de Acapulco, era la única en todo el país, que se encontraba concesionada a un particular.

Cabe recordar que en dos ocasiones en menos de un mes, el coordinador del partido Movimiento Ciudadano en Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, ha acudido al jardín del puerto a protestar con un grupo de ciudadanos par que sea abierto, luego de que se diera a conocer que concluyó la concesión que se tenía desde hace más de 20 años.

Por otro lado, la presidenta municipal, dijo que el país registra un gran avance social en estos tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Contenta y orgullosa de su gobierno, es el único gobierno incluyente y con visión social que a tres años, sigue manteniendo una aceptación ciudadana del 70 por ciento", enfatizó.