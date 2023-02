Irregular movimiento de huelga de hambre del sindicato independiente

El secretario general del ayuntamiento José Juan Ayala Villaseñor, aseguró que los movimientos de huelga de hambre que instalaron ex trabajadores del gobierno municipal, son ilegales debido a que no son sustentados por autoridades laborales.

En conferencia de prensa, el secretario general indicó que ninguna de las personas que mantienen las huelgas en CAPAMA y el Ayuntamiento del Parque Papagayo no son trabajadores, por lo que no se les está violando sus supuestos derechos laborales que marca la ley federal del trabajo.

"Las bajas de estas personas, están sustentadas debido a que ninguno se presentaba a laborar en sus áreas asignadas, en el caso de los de CAPAMA son integrantes de una sola familia lo que representaba un gasto económico quincenal de 30 mil pesos", expresó.

Señaló que la cruzada que ha emprendido el Ayuntamiento con los despidos, no es con la gente que trabaja, sino con aquellos que no se presentan a laborar que checan y se van.

Dijo que el gobierno de Acapulco, va a actuar como lo marca la ley, en cuanto a las liquidaciones y agregó, que ya se tienen los cheques con las cantidades establecidas para cada uno de los huelguistas.

Aseguró que los despidos, no responden a un proceso de revanchismo político por la cuestión de reconocimiento o no del sindicato independiente al que se encuentran integrados los ex trabajadores que se instalaron en huelga de hambre.

Informó que será este jueves cuando el Ayuntamiento de Acapulco, acuda a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para hacer el depositó de los cheques con las cantidades establecidas para que sea en está instancia a donde acudan los ex trabajadores.