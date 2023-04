Investigar desapariciones es responsabilidad de la Fiscalía: Abelina López

La presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dijo que los casos de personas desaparecidas en la ciudad muchas veces no son desapariciones por desapariciones, muchas veces están mezclados, mezcladas en muchas cosas, pero las investigaciones corresponden a la Fiscalía.

En entrevista con medios de comunicación durante el evento del festejo por el Día del Niño en Ciudad Renacimiento, la primera edil de la ciudad dijo que muchos de los temas no tienen que ver por desaparición de personas.

“También debo decir con mucha humildad, muchos de los temas no tienen que ver por desaparición por desaparición, muchas veces están mezcladas, mezclados en muchas cosas, pero claro no me toca a mí hablar del asunto”, expresó.

Indicó que en lo que corresponde al municipio se está trabajando en la prevención del delito, es así que la administración ya adquirió las muevas patrullas, y vamos a comprar los radios, que se requieren para fortalecer el tema de la prevención del delito.

Insistió que al municipio le corresponde trabajar mucho en la prevención del delito y en eso está concentrada, pero la parte de la investigación corresponde a la fiscalía realizarla.

Por otro lado, al referirse al tema de la protesta que mantiene desde hace tres días en el ayuntamiento, el regidor por Movimiento Ciudadano, Genaro Vázquez Flores, la presidenta dijo que sostendrá una plática con el edil del cabildo y agregó que se tiene que hablar con la verdad, porque en el ayuntamiento no hay dinero para dar y la cosa de la mochada ya se acabó.