Instalan puestos de riesgo en temporada vacacional

Sin importar el riesgo que representan para miles de turistas y acapulqueños en está temporada de vacaciones de Semana Santa, comerciantes irregulares, instalaron puestos de venta de alimentos en la zona de playa haciendo uso de cilindros de gas Lp.

Hasta el momento, ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno, se ha presentado a la zona de la playa Papagayo para verificar el funcionamiento de estos negocios, así como las conexiones de los cilindros de gas.

Empresarios, hicieron un llamado a las autoridades tomar cartas en el asunto, para evitar que se pueda registrar algún tipo de accidente en la zona de playa debido a este tipo de negocios que sin informales.

Señalaron que no es la primera ocasión en que los comerciantes instalan estos puestos con cilindros de gas la zona de la playa Papagayo, por lo que lamentaron que las autoridades no procedan a retirarlo o por lo menos a obligarlos a no hacer uso de cilindros considerando el riesgo que estos representan.

Arturo Espinoza Estrada, restaurantero en playa Papagayo, indicó que ya hicieron la solicitud al ayuntamiento y a algunas dependencias del estado, para que intervengan pero por hasta el momento, no se tiene una respuesta favorable.

Manifestó que en estos puestos colocados en la zona de playa, se comercializan alimentos a los turistas y acapulqueños que acuden a la playa en está temporada de vacaciones.