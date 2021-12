Inspeccionan autoridades la isla de La Roqueta

A más de 24 horas de comunicación registrado un enfrentamiento a golpes entre turistas y prestadores de servicios turísticos en la isla de La Roqueta, autoridades del ayuntamiento de Acapulco realizaron un recorrido por esta zona del puerto, para exhortar a los comerciantes a ofrecer servicios de calidad .

"Deben de entender que no, no es fácil traer turismo al puerto de Acapulco , tenemos de cuidarlo y lo más importante, mejorar la calidad del servicio y que no se alteren los precios", expresó el secretario de Turismo municipal, David Abarca Rodríguez durante el recorrido. Local Batalla campal en la isla de La Roqueta

Durante la inspección en la que también asistieron elementos de las fuerzas armadas por ser una zona federal, las autoridades indicaron que se está haciendo un gran esfuerzo para reactivar la economía del puerto después de más de un año muy complicado por la pandemia del Covid-19 .

Abarca Rodríguez recalcó que “no es un momento de afectar la economía de Acapulco , por lo que la buena atención a los visitantes y el no abusar, debe de ser una de las prioridades para todos los sectores”, expresó.

Por otra parte, el funcionario municipal informó que este sábado la ocupación hotelera en el puerto alcanzó un promedio general de 62.3 por ciento.

El secretario municipal de Turismo exhortó a los comerciantes mejorar la calidad del servicio y que no se alteren los precios. /Foto: Cortesía Ayuntamiento | El Sol de Acapulco.

Por zonas, la zona Dorada obtuvo mayor porcentaje con 66.7 unidades, seguido de la zona Diamante con 56 por ciento y 53 por ciento en la zona tradicional.

En el recorrido, al que tampoco se invitó a los medios de comunicación, participaron el coordinador de Protección Civil, Efrén Valdéz Ramírez; el director de Reglamentos y Espectáculos, Ernesto González Pérez; la directora de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), Ramona Morales Guerrero y el director de Comunicación Social, Octavio León Rubio.