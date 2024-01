Infonavit sigue en espera de damnificados de Cantaluna

La delegada en Guerrero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Talina Sámano Calderón informó que algunos de los damnificados del Fraccionamiento Pedregal de Cantaluna, no han acudido a recibir el recurso que se aprobó por la destrucción de su vivienda luego del sismo del pasado 19 de septiembre de 2021.

La unidad habitacional ubicada en la zona Poniente del puerto fue una de las dos unidades más afectadas por el movimiento telúrico de magnitud 7.1, resultando afectadas más de 720 familias que tuvieron que emigrar a otras viviendas, ya que Protección Civil Estatal dictaminó como inhabitable.

En entrevista telefónica la funcionaria federal detalló que la mayoría de quienes adquirieron un segundo crédito para la vivienda, fue fuera del Estado en ciudades como Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México, Zihuatanejo y en Acapulco.

Sin embargo, vecinos de Cantaluna denunciaron que siguen ocupando sus departamentos debido a que todavía “no les resuelve el Infonavit”, otorgarles un segundo crédito o hacerles la devolución de su dinero.

Lo anterior, debido a que el pasado domingo un grupo de personas abordo de camionetas pretendían invadir de los 117 edificios que se tienen, el numeroso 12 ubicado en la parte alta de la unidad habitacional, no obstante, estos dieron aviso a las autoridades de seguridad y les hicieron frente.

Sámano Calderon, destacó que el INFONAVIT no ha tenido contra tiempos con los créditos de Cantaluna ya que su principal misión es que puedan tener un patrimonio y para ello se aplicó un programa especial el cual fue concensado a través de un consejo de administración, donde se les ha brindado todas las facilidades para reponer sus créditos.

Aseguró que quiénes no han utilizado su crédito es debido a que no han ido a la delegación o no aceptan el monto económico que les corresponde por lo que reiteró la disponibilidad para acercarse y solicitar su crédito o solicitar el dinero de la sub cuenta.

La funcionaria federal agregó que no ha tenido nada que ver con los temas de resguardo, ya que la dependencia es otorgante de crédito, sin embargo, en su momento realizaron una denuncia penal por la afectación y porque el instituto tuvo un “quebranto enorme” que ese es dinero de los trabajadores de México.