Industriales de la Masa y la Tortilla se pronuncia en contra de la clausura de tortillerías

El presidente del sector de Industriales de la Masa y la Tortilla, Arcadio Castro Santos, se pronunció en contra de la clausura de establecimientos que expenden tortillas por incumplir algunas normas de higiene y aseguró que no todos los negocios pueden contratar dos personas dentro del mismo porque también deben pagar la cuota a la delincuencia.

En conferencia de prensa en un establecimiento ubicado en la colonia Pogreso, el dirigente consideró que se debe privilegiar el diálogo, ya qué hay cuestiones mínimas que se pueden corregir de manera fácil, como las líneas de sana distancia que muchas veces se llegan a borrar o a despegar del suelo. Estado Guerrero registra 4 mil 557 casos de Covid-19 y 755 personas fallecidas

Mencionó que otros negocios fueron clausurados debido a que solo había una persona atendiendo, lo cual consideró como imposible en algunos comercios de este tipo ya que deben cumplir con otros compromisos como el pago de servicios y también la cuota que entregan a integrantes de la delincuencia organizada.

"No es posible que sigan clausurando tortillerías porque de por sí no hay agua en Acapulco, no hay economía en Acapulco y ahora que no haya tortillas en Acapulco pues nos van a matar de hambre; aquí lo que debe prevalecer es el diálogo. O podemos pagar a dos trabajadores, porque tenemos que pagar la luz, pagar al trabajador y hasta para pagar la cuota", indicó.

Castro Santos recordó la solicitud a sus representados para que atiendan las recomendaciones que extienden las autoridades sanitarias en la medida de lo posible y llamó a la autoridad municipal a ser consciente y privilegiar el diálogo con este sector, ya que las tortillas son un alimento básico en los guerrerenses.