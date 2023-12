Incrementan entre 10 y 20% insumos para la Cena Navideña

El desánimo que persiste en algunas familias de celebrar la Navidad, luego de los daños que dejó el huracán Otis, ha propiciado que amas de casa dejarán descansar la cocina para comprar la cena navideña.

Algunas familias decidieron apoyar la reactivación económica de restaurantes, chefs o cocineras que en ocasiones especiales preparan cenas en sus domicilios y comprarles.

Este año los insumos para la preparación de la cena navideña reflejan un incremento de un 10 por ciento, sin embargo, las familias están decididas a comprar.

La publicación de una variedad de platillos para la cena de Navidad en familia ha bombardeado las redes sociales y te ofrecen un menú con paquetes que van desde los 700 hasta 7 mil pesos.

El chef Moisés, abrió las puertas de la repostería "El Sueño" hace tres días y de inmediato sus clientes empezaron a solicitarle cenas para navidad.

Hasta el momento lleva más de un 20 por ciento de platillos reservados, pero lamentó que los insumos que utilizará tuvieron un incremento de 25 pesos más en comparación al año pasado.

Moy ofrecerá un paquete de cenas a sus clientes conformado por pavo relleno y pierna mechada con un costo de 3 mil 500 hasta 6 mil 500 pesos.

Venta de pollos para Navidad en mercados de Acapulco. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Pero el Chef Moy se ha encontrado con el problema de que en Acapulco no hay materia prima suficiente para preparar sus cenas y ha tenido que comprar el pavo fuera de Acapulco.

"Tengo que ir a Chilpancingo a comprar los pavos porque no hay suficientes pavos en Acapulco y tuve que buscar un proveedor foráneo".

Vicky dijo que está vez, no tiene ánimos de cocinar por lo que decidieron con su familia comprar de cenar y gastará 2 mil pesos en una cena para cuatro personas conformada por una charola de aguachile y seis piezas de pechugas navideñas.

Berenice, otra ama de casa dio a conocer que decidió junto con su familia comprar la cena, aunque aún buscan ponerse de acuerdo que van a cenar. Dijo que no hay mucho espíritu navideño en su hogar y ahora no puso ni su pino, ni decoró con luces como lo hacía anteriormente. Estima gastarse unos 3 mil pesos para cenar con su esposo, hijo y su papá.

Claudia, quien esta vez la Navidad la festejara fuera de su casa, ya que aún no ha podido ni limpiarla ni reconstruirla, después del huracán Otis, pues no tiene el recurso suficiente para hacerlo y no fue censada, decidió cooperar con su familia y comprar la cena en un restaurante.

La cena que su familia comprará será pierna rellena para ocho personas y les costará 3 mil 200 pesos contemplando las guarniciones y postre.

Claudia relató que no tiene ánimos de cocinar y consideró que lo que se gastará en la cena que comprará será algo similar que cocinar en casa.