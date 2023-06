Inconformes acapulqueños por bloqueo en la Cuauhtémoc

El bloqueo a la circulación por parte de maestros jubilados en la avenida Cuauhtémoc frente al ayuntamiento del Parque Papagayo provocó la molestia de los acapulqueños que se vieron afectados desde las 09:00 de la mañana.

En algún momento, los afectados que descendieron de las unidades del servicio público enfrentaron a los maestros jubilados que se apoderaron de todos los carriles de la Cuauhtémoc.

Desde las 09:00 de la mañana, unos 200 maestros jubilados y pensionados, cerraron la circulación en los dos sentidos en la avenida Cuauhtémoc, desde ese momento, cientos de acapulqueños, empezaron a descender de las unidades para caminar para llegar a sus trabajos y centros educativos.

Molestos, algunos de los afectados como donde Arturo López trabajador en la rama de la fumigación en Acapulco, dijo que con este tipo de acciones, no se afecta a las autoridades de gobierno, sino a los ciudadanos que se ganan la vida de un salario diario.

"Yo me ganó la vida trabajando y esto me afecta porque pierdo todo un día de trabajo, no llegó a tiempo al lugar donde voy a trabajar y por un bloqueo dejó de ganar un dinero que ayudará a los gastos de la familia", expresó de forma molesta Arturo López.

El bloqueo sobre la avenida Cuauhtémoc provocó la desviación de la circulación vehicular a las calles Cerrada de Caminos y avenida Solidaridad.