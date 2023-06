Malestar entre automovilistas provoca bloqueo de jubilados

Mientras que turistas y automovilistas, expresaron su malestar por el bloqueo total de la costera Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, por parte de jubilados del SNTE, trabajadores del transporte público denunciaron pérdidas por la movilización.

Este lunes a las 9:00 de la mañana un grupo de jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como parte de su protesta, bloquearon la costera Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc.

Esto provocó un severo congestionamiento vial, al paralizarse la circulación en las dos principales avenidas de la ciudad, lo que ocasionó un grave embotellamiento.

Esto no sólo ocasionó que las calles alternas se colapsaran, sino que trabajadores de hospederías tuvieran que caminar largos tramos para llegar a sus centros de trabajo.

El coordinador de un Nuevo Horizonte para Guerrero, Rogelio Hernández Cruz, confirmó que el bloqueo en la costera y avenida Cuauhtémoc, les impacto en sus ingresos económicos y tendrán problemas para cubrir las cuentas a los concesionarios.

Tráfico vial en la Costera./ Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Algunos trabajadores consultados, reprocharon que no se haga valer el estado de derecho y consideraron que los jubilados deberían de protestar ante las instancias legales, no afectando a terceros.

Por su parte los maestros jubilados, admitieron que es justo el malestar de la ciudadanía, pero también decirles que pidieron solución a su pliego d3 demandas y no los escucharon, por lo que si no son atendidos por la gobernadora, no se van a retirar.