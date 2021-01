Hoteles de la zona Tradicional reportan 5% de ocupación hotelera

A pesar de haber iniciado este viernes el primer fin de semana largo del año, hoteles del Acapulco Tradicional operan con apenas el 5 por ciento de turismo y no hay ni reservaciones para este sábado o domingo.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar, dijo que ante la baja afluencia turística, ellos sí respetan el 30 por ciento de aforo que les marca el protocolo sanitario por el cambio de semáforo epidemiológico color rojo, pues no tienen turismo en estos momentos. Estado Inicia Guerrero fin de semana con ocupación hotelera de 16.8%

“Cómo consecuencias si no tenemos turismo estamos más que respetando el aforo del 30 por ciento, no tenemos reservaciones estamos muy mal, la gente creo que está asustada porque no vienen, apenas tenemos un 5 por ciento de visitantes en las hospederías”, precisó.

Reveló que los hoteles del Acapulco Tradicional la están pasando mal, a pesar de que inició el fin de semana largo no hay reservaciones para hospedarse para el fin de semana.

El dirigente hotelero refirió que aunque no tienen turismo e ingresos, los empresarios tienen que pagar la nómina de sus trabajadores, los impuestos, la renta, agua, luz y seguro social.

“Hay ocasiones que tenemos que echar mano de la tarjeta de crédito porque no hay más hay que pagar, hay que cumplir porque si no se paga la luz te la cortan, si no pagas el seguro social vienen y te emplazan, después te multan y te embargan, así que tenemos que pagarle y buscar alternativas”, sugirió.

Aseguró que hasta el momento no hay ningún caso de hotel que quiera cerrar a pesar de la mala situación económica por la que están pasando, sin embargo “ganas no les faltan”.

“La situación está muy difícil, hay algunos compañeros que están rentando el hotel y hay que juntar para pagar la renta, aparte los impuestos, pero ahí nos la vamos pasando y actualmente trabajamos con el mínimo de turistas”, reiteró.