Hoteleros y restauranteros piden medidas más duras para obligar a los turistas a no visitar las playas del puerto

Hoteleros y restauranteros de Acapulco exigieron al gobierno del estado y a la Guardia Nacional ser más estrictos y obligar a los turistas a no visitar las playas del puerto para que respeten la prohibición de actividades recreativas y no aumenten los casos de Covid-19 en la ciudad.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez, lamentó que algunos vacacionistas "inadaptados" expongan al resto de la población y las autoridades se los permitan, por ello exigió mano dura para evitar que haya turistas en las playas. Local Turistas aseguran que no respetarán cierre de playas en Acapulco

"Se necesita que las autoridades se pongan más estrictas, que no lo permitan, porque hay algunos inadaptados que no entienden lo que estamos viviendo y andan paseándose en las playas, cada quien que haga lo que les corresponde", sentenció.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Restauranteros Unidos de Acapulco (RUA), Javier Reynada Carbajal, consideró que, la Secretaría de Marina debería de colocar por lo menos a cinco elementos en las principales playas de la ciudad de forma permanente para evitar que lleguen turistas.

"Se trata de personas incrédulas que no respetan está medida que no es solo de Acapulco es en todo el país el cierre de las playas, que se vigilen más las principales playas para obligar a los turistas a que no lleguen si no el coronavirus no va a parar", expresó.

Ambos empresarios recordaron a las autoridades que, ellos han cumplido con las recomendaciones y cerraron sus negocios a pesar de las pérdidas económicas que tienen, por ello exigieron que el estado, la federación y el municipio hagan su trabajo y garanticen que las medidas preventivas sean aplicadas por todos los sectores.