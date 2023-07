Hay diversas líneas de investigación en el incendio del Mercado: Fiscal

A más de un mes del incendio ocurrido en el Mercado Central que terminó con el patrimonio de casi 600 locatarios, la Fiscal General del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, aseguró que no aún no se tiene un resultado oficial que determine las causas que provocaron el incendio la madrugada del cinco de junio.

“Continuamos con diversas líneas de investigación, yo espero que, en breve estas, nos arrojen ya datos más concretos, es muy complicado dada la hora en que se materializo el hecho y debido a que no todas las cámaras del C-5 que se encontraban instaladas en esa zona del mercado, estaban operando al 100 por ciento”, dijo la funcionaria del gobierno del estado.

En entrevista con medios de comunicación, reconoció que los peritajes en el Mercado Central no se hicieron de manera inmediata debido a que no se podía ingresar de forma inmediata dadas las condiciones en las que quedó la zona para no poner en riesgo la integridad física de los peritos, además de que se tenía que esperar a que el calor del fuego disminuyera.

Dijo que se continua con los procesos legales, y que lo menos, se tienen tres líneas de investigación, y con los estamos con los peritajes que tienen que ser muy particulares y precisos para determinar las causas que provocaron el incendio en el Mercado Central.

El Mercado Central se incendió la madrugada del pasado lunes cinco de junio, dejando como resultado 575 locatarios afectados debido que las llamas acabaron con todo su patrimonio, desde ese momento se inició con la limpieza y el desmantelamiento de la nave central, así como del área de sombrillas y el estacionamiento donde también hubo afectaciones considerables.

Indicó que por sigilo de la investigación que se tiene en el Mercado Central desde hace más de un mes, se debe de reservar la investigación y la información que tiene el proceso hasta este momento.

Insistió que, a más de un mes del incendio en el Mercado Central, no se tiene una investigación concluida que determine lo que originó el hecho que terminó con casi 600 puestos comerciales en la nave mayor del centro de abasto.

Hasta el momento, el gobierno de Acapulco ha destinado más de 70 millones de pesos de los cuales 50 millones están destinados a la construcción de la nave central, mientras que 20 millones más fueron invertidos en la construcción del arco techo que fue concluido este martes, y en las estructuras metálicas de un total de 350 puestos provisionales donde se instalaran los locatarios pro el tiempo que dure la construcción del nuevo mercado.