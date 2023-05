Multarán a quienes descarguen aguas negras en todo Acapulco

La alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que no se puede seguir poniendo en riesgo el medio ambiente y las playas de Acapulco con problemas de contaminación, por lo que advirtió que su gobierno aplicará multas y sanciones correspondientes a la ley a todos los que sean sorprendidos arrojando aguas negras a bahía y a la vía pública.

Al encabezar una conferencia de prensa en la sala de cabildo del ayuntamiento del Parque Papagayo en donde se dio a conocer la agenda turística del mes de mayo, la alcaldesa dijo que el programa de multas y sanciones no se generará solo en la zona Diamante, ya que también se aplicara en la zona Dorada y Tradicional.

“Porque el gobierno sólo no puede, si no hacemos cauce en común, hemos descubierto varios condominios que entre comillas tienen sus plantas de tratamiento y me están derramando sus aguas negras, creo que no podemos solapar hay que multar para que todos podamos vender este destino que queremos con playas limpias”, expresó.

La primera edil dijo que para el gobierno es bienvenida toda la inversión económica para Acapulco, pero no puede ser a costa del medio ambiente de la ciudad.

Agregó que la advertencia va para todos, no sólo para propietarios de condominios y negocios que están ubicados en la zona Diamante, además aseguró que, en este proceso de multas y sanciones, se ha decidido ir juntos con dependencias del estado y de la Federación.

Aseguró que se va a seguir trabajando en el tema de la contaminación, aunque este tema en muchas ocasiones no guste a muchos, pero se tendrá que proceder para evitar que el problema de contaminación aumente cada vez más en toda la ciudad.

Por otro lado, la presidenta anunció que habrá también procedimientos administrativos y embargos en el tema de deudores del impuesto predial debido a que en este rubro existe una cartera vencida.