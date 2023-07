Guerrero mantendrá estable el precio de la gasolina

El Vice presidente de la Asociación de Gasolineros del estado de Guerrero, Carlos Reyes Paris dijo que el precio de la gasolina “hoy por hoy está un cuanto estable”, mientras que se mantenga el precio internacional, el valor del dólar y el subsidio que está otorgando el gobierno federal.

“El precio de la gasolina hoy por hoy está un tanto cuanto estable, mientras se mantenga estable el precio internacional, el valor del dólar y los subsidios que está dando el gobierno federal”

Asimismo comentó que a pesar de las vacaciones de verano, las ventas no han repuntado y están un 15 por ciento abajo desde 2019 antes de la pandemia.

“El precio de la gasolina hoy por hoy está un tanto tan cuando estable mientras se mantenga estable el precio internacional, el valor del dólar y el precio de los subsidios que está haciendo el gobierno federal hacia los combustibles

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles del 22 al 28 de julio de 2023. Para aumentar la recaudación del Gobierno Federal, Hacienda decidió incrementar este año el porcentaje al IEPS, que los consumidores pagan en estaciones de servicio por cada litro de gasolinas adquiridas en estaciones de servicio en el país, en más del 7.5%.

Lee también: Habrá aumento al precio de la gasolina en Guerrero

El combustible recibirá un apoyo del 27.92%, quedando la gasolina Premium con un estímulo del 5.37%; el diésel de nueva cuenta tendrá apoyo fiscal que en esta ocasión disminuye de 7.70% a 6.13% y la magna.

Añadió que debido a que el dólar mantiene su precio bajo eso ha ayudado a que la gasolina se mantenga en buen nivel de precio.

Advirtió, una vez que el gobierno federal retire el subsidio, el precio de la gasolina tendrá una tendencia al alza pero como el dólar se mantiene a la baja, no habrá una diferencia significativa en su costo y el aumento será “unos centavos” nada más.

En Guerrero el costo del litro de la gasolina está en 23.87 magna y 24.30 premium, pero el precio está de acuerdo a la zona, estación y oferta y demanda.

Las ventas en comparación al 2019 antes de la pandemia se está 15 por ciento abajo. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Por otra parte, el líder empresarial dio a conocer que las ventas en comparación al 2019 antes de la pandemia se está 15 por ciento abajo.

“El mismo mes antes de pandemia en el 2019 estamos un 15% abajo en las ventas”.

Explicó que las ventas no han sido las mismas, la gente no sale todavía con la confianza, no habido un repunte en el sector turístico para que se mejoren las condiciones económicas para el propio municipio y eso repercute en la venta de gasolina porque son artículos de primera necesidad.

Dijo que el sector gasolinero se da cuenta cómo está llegando el turismo, en qué vehículos llegan a surtir combustible, en qué zonas están ubicándose más porque son los datos que a nosotros nos da la venta de cada uno de los combustibles.

En ese sentido, dio conocer que en la zona de la periferia se consume más la gasolina magna, mientras que en la zona turística como el área del Acapulco Diamante lo que más se compra es el combustible premium.

El Vicepresidente de la asociación de gasolineros en el estado, Carlos Reyes Paris dio a conocer que la gente ya no está comprando litros sino ahora la gente está acostumbrándose a pedir de 300, 500 o mil pesos.