Familias enteras no tienen acta de nacimiento en Guerrero

Por diversos motivos como usos y costumbres, ignorancia, falta de información y de recursos, en Guerrero hay “familias enteras” que no tienen una identidad y eso además le ha impedido recibir un beneficio de programas sociales.

El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil en Guerrero, Roberto Barreto Bohórquez, dijo que muchas familias no cuentan con un acta de nacimiento y en su mayoría se ubican en la región de la Montaña y las Costas, en pueblos alejados a la urbanización.

En ese sentido, dijo que esto ha implicado que muchos adultos mayores, jóvenes y madres no estén incorporados a programas sociales que otorga el gobierno federal y estatal porque no están registrados y no cuentan con un acta de nacimiento.

“Tenemos muchísimos niños y no sólo niños, tenemos familias enteras que no han sido registradas y yo he estado registrando aquí en la dirección y muchas familias completas del papá, la mamá, abuelos, abuelas, el hijo, el nieto así como la cuñada o el cuñado”.

Comentó que se han hecho 79 campañas gratuitas itinerantes y se han llevado a municipios donde se tiene detectado que hay familias que por cuestiones de recursos o ignorancia o falta de información no tienen identidad oficial.

Además, dijo el funcionario estatal que se están llevado a cabo campañas para concientizar a la población de que es importante registrarse.

Aseguró desconocer que porcentaje de la población que no tiene una identidad pero sí son “muchas las personas que acuden a registrarse y además no son tan sólo niños y adolescentes sino adultos mayores que no tienen un registro y ahora se les está ayudando”.

El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil en Guerrero, Roberto Barreto, comentó que ahora esas familias completas están llegando a tener un acta de nacimiento por primera vez.

Dijo que para saber en qué fecha nacieron estas personas que no tienen una identidad y lo harán por primera vez, se investiga en cada caso, incluso con algunos documento como bautizo, registro de vacunación o algo que de un referente en las fechas que pudieron ellos a ver iniciado su vida.

Lamentó que estas familias, como adultos mayores, madres solteras y jóvenes no tienen acceso a programas sociales por la falta de un acta nacimiento.

Confió en que pronto el problema de la falta de identidad y registro de las personas sea abatido.