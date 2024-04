Familiares de desaparecidos protestan en Acapulco

Familiares de desaparecidos en Acapulco realizaron una protesta y una pega de fichas de búsqueda de personas no localizadas que cumplen años de desaparecidos en los meses de marzo y abril.

Integrantes del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia llevaron a cabo estas acciones y adelantaron que continuarán la pega de esos carteles en lugares que sean más concurridos por turistas y ciudadanos locales a fin de que puedan contribuir a su ubicación.

Lea también: Salió a trabajar un día de septiembre y ya no regresó

Socorro Gil Guzmán, representante de este colectivo y madre de Jonathan Romero Gil, presuntamente desaparecido a manos de policías municipales en el gobierno de Adela Román Ocampo, pidió el apoyo de la ciudadanía así como a las autoridades locales para que en su intento de ocultar la desaparición de personas, eviten que retiren estos carteles de sus familiares desaparecidos.

“Estaremos pegando las fichas en sitios donde fueron vistos por última vez y en lugares de mayor concurrencia”, señaló.

Local Familiares de desaparecido bloquean bulevar de Las Naciones

Lamentó que hasta el momento no tiene un Ministerio Público donde acudir debido a que después del huracán Otis varios resultaron con daños severos y fueron cerrados, además de los tres abiertos tienen más de 2 mil carpetas de personas desaparecidas.

Hago un llamado al nuevo Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, y a los tres niveles de gobierno, para que le den prioridad a la desaparición forzada porque nos están dejando en el olvido, como si esto no estuviera pasando, y nos minimizan el problema”.

Destacó que las búsquedas no deberían hacerlas ellas sino las autoridades, sin embargo, reconocieron que si el Colectivo no realiza as acciones de localización ellos no lo harán.

Finalmente pidió a la sociedad en general que respeten sus fichas de búsqueda, ya que su actividad no es con el afán de molestarlos sino saber del paradero de sus hijos; “que se pongan en nuestros zapatos, porque me ha tocado que colocamos en postes donde hay locales o casas y vuelvo a pasar y los quitan.

Los familiares de desapareciendo pegaron las fichas en sitios donde fueron vistos por última vez y en lugares de mayor concurrencia. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco.

Por su parte, la señora Olga Lidia Mendoza Chávez, madre de José Rafael Reyna Mendoza quien cumplió un años más de desaparecido en el mes de marzo, en Chilpancingo, quien además la señora cumple años de vida, dijo que este día ella pudiera estar celebrando no obstante, ante el nulo trabajo de las autoridades por localizar a su hijo ella sigue en su lucha.

“Nueve años de buscar a mi hijo quizá se oye poco tiempo peor el andar es un martirio, caminamos como si estuviéramos muertos en vida, ya no sabemos quién nos ve, qué hacemos, y aquí seguiré buscando hasta encontrarlo”, concluyó .

Las fichas fueron pegadas algunas debajo del Puente de la Vía Rápida para recordar a cuatro hombres y una mujer: Ismael Alejandro Martinez Carrizales de la ciudad de Mazatlán Sinaloa, desaparecido en el 2020; Luis Ángel Torrez Manríque, Glorieta de Acapulco desaparecido en Puerto Marqués en el 2017; África Leonor Peláez Galeana, también del puerto desaparecida en 1990; Jhonatan Romero Valadez de la ciudad de Hermosillo Sonora, desaparecido en el 2022 y los hermanos Castañeda Diaz en el 2022.