Exige CECOP cancelación definitiva del proyecto La Parota

Habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec cerraron filas para exigir al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico de La Parota, a 20 años de lucha y resistencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP).

Fue en el marco del XX Aniversario de la creación de la CECOP, que a través de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, se hizo una reseña histórica sobre su jornada de lucha y resistencia, para defender sus derechos y sus tierras, desde el sitio donde surgió su movimiento para enfrentar las fuerzas represivas del estado, Cacahuatepec.

Ahí, admitió que si bien es cierto el gobierno federal ni el estado, han tratado de reactivar lo que calificó como "monstruo de mil cabezas" llamada presa hidroeléctrica La Parota, pero tampoco tienen certidumbre de que no se pretenda de nuevo echarlo andar.

Justificó que deben mantenerse alerta, porque si bien es cierto que en la mañanera, López Obrador, dijo que su gobierno no la construirá porque el pueblo no la quiere, ahora se debe pedir que se emita un decreto por escrito o algún sustento legal, que no quede solo de palabra.

Suástegui Muñoz recordó que ya sufrieron la represión, la desaparición forzada, la cárcel y hasta asesinatos, por la resistencia que han hecho en contra de este proyecto de la muerte, La Parota, por eso se dijo dispuesto a mantener la lucha "no nos vanos a rendir".

También, la representante de la comunidad El Cantón, Martha Hernández, sumó su voz para no permitir que se intente reactivar el proyecto de La Parota, al tiempo que advirtió que no se van a rendir y volverán a luchar de ser necesario, en contra de cualquier intento de despojó de sus tierras.

Dijo que la comunidad de Cacahuatepec ha sido mudo testigo de 20 años de resistencia, pero también de balaceras, asambleas y de cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE), les pretendió venderles espejitos, que fue lo que dio inicio a la lucha de resistencia y que se mantendrá mientras no se cancele de manera definitiva.