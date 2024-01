Excursionistas desconfían y posponen viajes a Acapulco

Debido a que aún no hay confianza para viajar a Acapulco y vacacionar luego del huracán Otis, algunos excursionistas que tenían programado visitar su viaje en este mes decidieron posponerlo hasta los meses de marzo, abril o junio.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez dijo que este fin de semana están bajos en ocupación hotelera y no tiene el registro de llegada de turismo de excursión ya que el que tenían programado se pospuso para marzo y abril.

“En el Acapulco Tradicional hay pocas excursiones, no se han cancelado pero si se han pospuesto, se debe a que todavía la gente no tiene la seguridad de que esté bien Acapulco y no tiene todavía esa confianza de que va estar bien Acapulco”.

Lamentó que algunas personas en redes sociales solamente alarman de que Acapulco no está bien y eso ahuyenta al turista y ya no quiere viajar a este destino de playa.

Dos autobuses de turismo que llega en la modalidad de excursión en Acapulco, Guerrero.

Reconoció que en el Acapulco Tradicional falta que aun se recoja algunas calles la basura pero la zona turística está lista y en las playas se está trabajando bien donde varios restaurantes están abiertos y también los prestadores de deportes acuáticos ya están otorgado servicio de motos acuáticas, bananas y el parachute.

“Si estamos trabajando pero todavía algunas gentes que vienen de excursión todavía tiene cierta duda para viajar”.

En la hospedería que tiene a cargo el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez al menos cuatro autobuses de excursión que tenía programado para Enero se pospusieron las fechas para venir en Mayo y Junio.

Añadió que en las otras hospederías, adheridas a la Asociación también se pospusieron la visita de autobuses de excursión, “no se cancelaron, se pospusieron hasta junio”.