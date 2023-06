Tribunal desecha reclamo de bonos por 100 mil pesos de regidores de Chilpancingo

La exigencia de seis regidores de Chilpancingo de recibir un bono anual de 100 mil pesos y bonos mensuales de 20 mil, fue desechada por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y con ello queda completamente sin fundamento la demanda económica de los ediles.

Los regidores inicialmente presentaron la exigencia ante el Tribunal Electoral del Estado, ahí el 13 de abril se emitió el acuerdo con el que se desechó su demanda porque no lograron demostrar que hubiera antecedentes de ese pago a sus compañeros ediles.

En la exigencia los regidores del PRI: Antonio Guzmán Ruiz, Guadalupe Aguilar e Inés Camarillo; así como Reynalda Pablo del PAN; María de los Ángeles Pastor del PRD e Iván Galíndez de Morena, pidieron que se les entregue un bono de 100 mil pesos anual, además de otro bono de 20 mil pesos mensuales y otro de 10 mil mensuales que sería destinado para el pago de sus colaboradores.

Los denunciantes aseguraron que los bonos se están pagando de manera puntual a sus compañeros ediles y sólo a ellos se les ha excluido porque no forman parte cercana del equipo de la alcaldesa Norma Otilia Hernández, En respuesta el Ayuntamiento entregó al Tribunal los registros de las cuentas bancarias y los presupuestos de egresos de los años 2021 y 2022 en los que no se contemplan estos pagos de bonos.

El TRIFE resolvió que el Tribunal Electoral Local resolvió de manera correcta al desechar la petición de los regidores, quienes reclamaron un pago de una compensación que durante la pandemia se les otorgó en tres ocasiones, pero que no está incluida en el presupuesto de egresos ni fue aprobado en una sesión de cabildo, por lo que el ayuntamiento no tiene la obligación de pagarles algo que no sesta aprobado.

En la resolución del TEE se había establecido incluso que estos regidores no son trabajadores subordinados del municipio, sino que son parte del ente de gobierno, de tal manera que ellos tendrían que haber sido parte de la aprobación de un pago de este tipo, pero no pudieron demostrar que en una sesión de cabildo se hubiera acordado pagar bonos como lo reclaman.