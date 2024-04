Transportistas reactivan sólo la mitad de la ruta a Amojileca

Transportistas que cubren la ruta Chilpancingo-Amojileca reiniciaron servicio este lunes, luego de que la semana pasada suspendieran completamente su actividad tras un ataque a su base que dejó dos unidades completamente calcinadas; los transportistas sólo llegarán hasta la colonia PRD y de ahí a Amojileca.

Los transportistas iniciaron las actividades instalando la base en la colonia PRD, que es las ultimas en la zona poniente de Chilpancingo, y los usuarios ahí tendrán que transbordar para viajar al centro.

En una visita realizada a la nueva base de urvan el mediodía de este lunes, se pudo observar a pasajeros esperando el servicio y las unidades que tardan entre 5 y 10 minutos en llegar a recoger pasaje.

Uno de los choferes, que prefirió ocultar su rostro y omitir su nombre por temor, señaló que el pasaje bajó alrededor del 30 por ciento porque existe el miedo tanto en los pasajeros como en los mismos transportistas

Explicó que por ejemplo, los maestros no han subido a dar clases y ellos son pasajeros, pero confiaron en que en los próximos días todo se restablezca.

Nos andamos arriesgando, pero no hay de otra, si no trabajamos no comemos y tenemos que buscarle Choferes

“Nos andamos arriesgando, pero no hay de otra, si no trabajamos no comemos y tenemos que buscarle”, señaló el chofer, quien agregó que su familia está conformada por él su esposa y dos hijos, que todos los días requieren dinero para comer y desafortunadamente el oficio no deja para tener un gran ahorro, apenas para irla pasando.

El servicio en esa ruta se mantiene de 6 de la mañana a 9 de noche, con la única variación de que se realiza sólo hasta la colonia PRD y de manera permanente elementos de la Policía Municipal mantiene un puesto de vigilancia cerca del sitio de ascenso y descenso de pasajeros,.